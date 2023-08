Depois de demitir Paulo Turra, o Santos não demorou para anunciar a contratação de Diego Aguirre como seu mais novo treinador. E se a torcida do Peixe passou as últimas semanas reclamando sobre uma suposta 'escola gaúcha' de futebol, com treinadores que priorizavam a defesa ao invés do ataque, não é com o uruguaio que verá um estilo de jogo mais ofensivo.