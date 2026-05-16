Com Neymar e retorno de Luan Peres, Santos define relacionados para jogo contra o Coritiba

O Santos divulgou neste sábado a lista de relacionados para o confronto diante do Coritiba, marcado para as 11h deste domingo (17), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação alvinegra já está em São Paulo, onde permanecerá concentrada até a partida.

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A principal novidade é o retorno de Luan Peres. Recuperado de uma fratura na mão esquerda, o zagueiro volta a ficar à disposição após desfalcar a equipe nos jogos contra o Bragantino, pelo Brasileirão, e diante do próprio Coritiba, pela Copa do Brasil.

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Neymar também aparece entre os convocados e deve ser uma das referências ofensivas do time santista. O camisa 10 foi relacionado normalmente para o duelo deste domingo, que será o último compromisso antes da convocação da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti.

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Enquanto ganha reforços importantes, o Santos segue convivendo com baixas no meio-campo. João Schmidt e Gabriel Menino continuam fora por lesões musculares na parte posterior da coxa direita. Thaciano, também com problema muscular na mesma região, permanece sem condições de jogo.

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A lista de relacionados conta com Gabriel Brazão, Diógenes e Rodrigo Falcão entre os goleiros. O sistema defensivo reúne Luan Peres, Adonis Frías, Mayke, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Escobar e João Ananias. Para o meio-campo, o técnico relacionou Neymar, Christian Oliva, Willian Arão, Samuel Pierri, Rollheiser, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique e Miguelito. No ataque, aparecem Gabigol, Rony, Barreal, Robinho Jr, Moisés e Lautaro Díaz.

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A provável escalação santista tem Gabriel Brazão; Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Igor Vinícius e Escobar; Christian Oliva, Willian Arão e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Neymar e Barreal.