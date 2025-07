Com mudanças, Santos está pronto para enfrentar o Internacional

O Santos precisa de uma vitória diante do Internacional, nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, para se afastar da zona de rebaixamento. As equipes entram em campo às 21h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O elenco do Peixe vem de uma derrota por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa, e teve apenas dois dias de preparação para enfrentar o Colorado.

A principal novidade na escalação é o deslocamento de Neymar para o meio-campo, deixando de atuar como falso 9. Escobar retorna à lateral direita, na vaga de Igor Vinicius. Barreal volta para o banco de reservas e será substituído por Deivid Washington. Além disso, Zé Ivaldo também retorna ao banco, com João Basso assumindo a titularidade.

continua após a publicidade

Rincón é desfalque certo, já que está suspenso. Com isso, João Schmidt será titular. Willian Arão, que poderia ser uma opção, sentiu um desconforto na panturrilha e está fora da partida.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar entrou em campo pelo Santos em 14 jogos e marcou cinco gols. (Foto: Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (24), na Vila Belmiro. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Curiosidades do confronto pelo Brasileirão

O Internacional venceu 25 partidas contra o Santos, sendo o time com mais triunfos no confronto. O Santos tem 15 vitórias em casa, contra apenas 7 do Internacional como visitante. O Colorado possui 7 jogos como sua maior sequência de invencibilidade no duelo. O Peixe chegou a ficar 8 jogos seguidos sem perder para o Internacional. Os jogos em Porto Alegre têm histórico mais defensivo, com alto número de empates (14 em 37 partidas). A média de gols do confronto é de aproximadamente 2,34 por partida.

Histórico de confrontos entre Santos x Internacional pelo Brasileirão

Santos x Internacional se enfrentaram 67 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com 25 vitórias do Colorado, 22 empates e 20 vitórias do Peixe. Isso representa 37% de vitórias do Internacional, 33% de empates e 30% de triunfos do Santos.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Santos x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X INTERNACIONAL

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Escalações de Santos x Internacional:

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Guilherme e Deivid Washington. (Técnico: Cleber Xavier)



INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero. (Técnico: Roger Machado)