Gabriel Bontempo projeta duelo do Santos contra o Inter: ‘Importante vencer em casa’

Convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, o meia Gabriel Bontempo já faz parte do elenco profissional do Santos. O jogador celebrou a convocação ao lado do parceiro Luca Meirelles, que também faz parte do plantel de Cléber Xavier.

Bontempo acredita que a atuação do Peixe diante do Flamengo precisa ser um modelo a ser seguido no próximo compromisso do time da Baixada Santista, contra o Internacional.

— É importante a gente vencer em casa, ainda mais em um jogo de confronto direto. Temos que pegar as coisas boas que a gente vem fazendo, que a gente fez contra o Flamengo, e utilizar nesse jogo de amanhã. Que a gente consiga essa importante vitória diante do nosso torcedor — disse Gabriel Bontempo.

Cléber Xavier deve promover mudanças na equipe que enfrenta o Internacional, na Vila Belmiro. (Foto: aul Baretta/ Santos FC)

Seleção Brasileira:

O Santos teve dois jogadores convocados para os amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 diante do Paraguai, em Assunção, nos dias 8 e 11 de agosto.

Esta será a última preparação antes da lista final para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada no Chile, em setembro.

O meia Gabriel Bontempo celebrou a oportunidade de vestir a amarelinha pela primeira vez na carreira.

— Muito feliz por essa oportunidade. É minha primeira vez na Seleção. Estou realizando um sonho de criança. Então, é aproveitar, desfrutar do momento, dar o meu melhor lá e representar o Santos da melhor forma possível — vibrou Bontempo.

O atacante Luca Meirelles também comemorou a possibilidade de ganhar visibilidade na Seleção.

— Ah, com certeza, muito feliz de representar o meu país. Isso é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Agora é continuar trabalhando cada vez mais forte e, se Deus quiser, vou conseguir trazer bons frutos aqui para o Santos também — afirmou Luca.

