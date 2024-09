Com gol de Giuliano, Santos vence em casa e assume a liderança provisória da Série B

Time do Santos comemora gol contra o Operário-PR (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 19:54 • Santos (SP)

O Santos deu mais um passo importante na busca do tão sonhado acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Com gol de Giuliano, o Peixe bateu o Operário-PR, na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, e alcançou 53 pontos na liderança provisória da tabela. O time ainda pode ser ultrapassado pelo Novorizontino, que ainda joga na rodada, na próxima segunda, quando recebe a Ponte Preta.

➡️ Confia a tabela atualizada do Brasileirão Série B

Santos 1 x 0 Operário-PR: como foi o jogo?

O time comandado por Fábio Carille não jogou um futebol vistoso, mas, assim como tem sido comum na campanha da Série B, foi sólido na defesa e oportunista na criação de chances. Aos 22 minutos, a dupla que vem sendo decisiva para o Peixe apareceu para colocar o time na frente: Giuliano apareceu na área e aproveitou ótimo cruzamento de Guilherme pelo lado esquerdo do ataque. De cabeça, o meia completou para o fundo das redes.

Este foi o décimo gol de Giuliano com a camisa do Santos, enquanto Guilherme somou sua oitava assistência na temporada e totalizou 18 participações em gols pela equipe em 2024.

Time do Santos comemora o gol de Giuliano, que abriu o placar contra o Operário-PR (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Com a vantagem no placar, o Santos adotou uma postura ofensiva na segunda etapa, principalmente com os meias Otero e Diego Pituca. Do outro lado, o time pouco sofreu com tentativas do Fantasma, que tem o segundo pior ataque do Brasileirão Série B, com apenas 22 gols marcados.

Dono da melhor defesa da competição, o Alvinegro Praiano não foi vazado pela décima terceira vez nesta edição. Com o triunfo, a equipe chega a 53 pontos na ponta provisória da tabela da Série B, e agora precisa secar o Novorizontino, que encara a Ponte Preta na segunda-feira, para se manter no topo.

O que vem pela frente?

Após a vitória, o Peixe só retorna aos gramados no dia 7 de outubro, quando enfrentará o Goiás, fora de casa, pela 30ª rodada da Série B. Do outro lado, o Fantasma entra em campo na próxima quinta-feira (3) e recebe a Chapecoense.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 0 OPERÁRIO

29ª RODADA - BRASILEIRÃO SÉRIE B

🗓️ Data e horário: 28/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Giuliano (22'/1°T)

🟨 Cartão amarelo: Vinícius Diniz (OPE)

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair Paula, Gil e Escobar; João Schmidt e Diego Pituca; Otero (Laquintana), Giuliano (Rincón) e Guilherme; Wendel Silva (Furch)

OPERÁRIO-PR (Técnico: Rafael Guanaes)

Gabriel Mesquita; Gabriel Feliciano, William Machado, Allan (Marco Antônio) e Thales; Ronald, Índio (Rodrigo Lindoso), Vinícius Diniz (Maranhão) e Gabriel Boschilia (Felipe Augusto); Ronaldo (Nathan) e Rodrigo

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🅰️ Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

💻 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)