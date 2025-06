Com futuro incerto no Santos, Neymar deve se ausentar de eventos por causa da Covid-19

Em meio a indefinição do seu futuro no Santos, Neymar vive momentos decisivos de negociações pela permanência no time da Baixada Santista até a Copa do Mundo do ano que vem. O contrato atual vence no dia 30 de junho.

O camisa 10 foi diagnosticado com Covid-19 depois de ter realizado exames. O clube confirmou a informação na noite deste sábado (07).

Neymar sentiu duas lesões na posterior da coxa esquerda no retorno ao Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Ele começou a apresentar sintomas na quinta-feira (6) e, desde então, não participou dos treinos. Uma nova avaliação está prevista para segunda-feira (9), segundo o portal UOL.

Fora da primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti, Neymar tem dois compromissos marcados para terça-feira (10), data do segundo jogo do Brasil nas Eliminatórias, contra o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena.

O primeiro é um amistoso com influenciadores, na Vila Belmiro, com renda revertida para o Instituto Neymar Jr., patrocinado pela Loovi, empresa parceira do Santos. O segundo é o tradicional leilão beneficente, em sua 5ª edição, com presença de celebridades. Entre os itens leiloados, está uma experiência no estádio do Real Madrid com Vini Jr. Toda a arrecadação será destinada ao Instituto do jogador.

Inauguração CT da base e feminino:

O Santos anunciou o lançamento oficial da nova estrutura do CT Rei Pelé, destinada às categorias de base e ao futebol feminino do clube. A ação será realizada na próxima segunda-feira (9), com a presença de jornalistas. As obras foram lideradas pelo pai de Neymar, que falou diretamente com alguns parceiros para viabilizar a nova infraestrutura.

As obras foram iniciadas no dia 15 de março. O espaço, que passa a oferecer uma nova infraestrutura completa, é fruto de uma parceria com a NR Sports, Lightwall e ModuLight.