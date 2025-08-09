O técnico Cleber Xavier finalizou a preparação do Santos para o duelo contra o Cruzeiro, que acontece neste domingo (9), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador terá algumas novidades para a partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Na véspera do confronto, Cleber comandou um treino tático, ajustou posicionamentos e trabalhou jogadas de bola parada. O atacante Guilherme, que estava afastado devido a uma lesão corto-contusa no tornozelo direito, participou normalmente do treinamento e viajou com a equipe.

Por outro lado, Willian Arão e João Basso continuam fora. O volante trata um edema muscular na panturrilha direita e já está em fase de transição, enquanto o zagueiro sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante os treinamentos.

continua após a publicidade

Em relação ao time que venceu o Juventude no Morumbi na última segunda-feira (4), Cleber deve promover as entradas de Tomás Rincón na vaga de João Schmidt e Mayke no lugar de Igor Vinicius.

Assim, a provável escalação do Santos para o confronto é: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Tiquinho Soares e Barreal.

continua após a publicidade

Mayke deve começar entre os titulares (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Luta contra o Z4

O Santos está na 15ª colocação no Brasileirão após 17 partidas (Peixe tem um jogo a menos), acumulando 18 pontos. O time obteve cinco vitórias, três empates e nove derrotas, com 18 gols marcados e 22 sofridos.

Com essa campanha, o clube permanece fora da zona de rebaixamento, mas ainda com pouca folga em relação às equipes que lutam para escapar da degola. O Vasco, primeiro time dentro do Z4, soma 15 pontos.