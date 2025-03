Cinco motivos para o Santos acreditar na classificação à final

O Santos encara o Corinthians neste domingo (09), às 18h30, na Neo Química Arena, pela semifinal única do Campeonato Paulista. Nesta temporada, o Peixe vai disputar apenas o estadual, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Com o protagonismo de Neymar, o Alvinegro busca conquistar ao menos um título neste ano, já que não levanta um caneco desde 2016.

Há quase um mês, os dois times jogaram pela nona rodada do Paulistão e o Timão venceu por 2 a 1 com dois gols do Menino da Vila Yuri Alberto. Guilherme descontou para o time da Baixada Santista.

Naquela ocasião, o rival era favorito com a melhor campanha geral do torneio e se destacava com o entrosamento de Garro, Memphis e Yuri Alberto. Mas, agora vive um cenário diferente com a pressão diante do técnico Ramón Díaz.

1. Efeito Neymar

Depois do clássico, Neymar marcou três gols pelo Santos e conseguiu aumentar a minutagem em campo com o aprimoramento da forma física pós-lesão.

Além disso, tem liderança dentro de campo e um bom desempenho jogando na Neo Química Arena com a Seleção Brasileira. Com a amarelinha, tem cinco vitórias em cinco jogos no estádio.

continua após a publicidade

Com o camisa 10 do Peixe em mata-mata do estadual, nunca ficou de fora de uma decisão do Paulistão. De 2009 até 2023, na primeira passagem, foram cinco finais e três títulos.

Neymar possui três gols em sete jogos na segunda passagem pelo Santos. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

2. O 'Amado' artilheiro

O camisa 11 do Santos, o atacante Guilherme, é o artilheiro da competição com 10 gols. O vice-artilheiro é o atacante do Velo Clube Daniel Amorim com seis gols.

Amado é um dos 'parças' de Neymar no elenco e tem se destacado na segunda temporada no Peixe. No ano passado, participou do título da Série B do Brasileirão.

Até aqui, ele marcou quatro gols em todos os clássicos disputados no estadual.

3. 11 reforços para a temporada

O Santos ganhou opções importantes especialmente no banco de reservas do técnico Pedro Caixinha. O time da Baixada Santista fez boas contratações nesta janela de transferências e apenas dois atletas ainda não estrearam.

O atacante Deivid Washington foi inscrito apenas no mata-mata e ficou no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino. Já o volante Zé Rafael, se recupera de uma cirurgia na coluna e deve ficar à disposição apenas no Brasileirão.

Relembre os reforços anunciados: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy, o volante Zé Rafael, os meia-atacantes Thaciano, Álvaro Barreal e Benjamín Rollheiser, e os atacantes Tiquinho Soares, Neymar, Gabriel Veron e Deivid Washington.

4. Evolução na reta final

Depois da derrota para o Corinthians, o Santos conseguiu vencer quatro jogos seguindos. As vitórias foram diante do Água Santa (3x1), Noroeste (3x0), Inter de Limeira (0x3) e Red Bull Bragantino (2x0).

Além disso, o Alvinegro sofreu apenas um gol em quatro partidas. Da primeira até a sétima rodada, foram onze gols sofridos.

Caixinha fez mudanças no time e promoveu as entradas de Gil, JP Chermont, João Schmidt, Gabriel Bontempo e de Soteldo.

5. Instabilidade do rival

O Corinthians ainda tem a melhor campanha geral da competição, mas oscilou ao dividir as atenções das fases preliminares da Libertadores com a reta final do estadual.

Na última quarta-feira (05), perdeu para o Barcelona, em Guayaquil, por 3 a 0, e pode ficar de fora da fase de grupos do torneio continental. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (12), em casa, às 21h30.

Neste sábado (08), as principais torcidas organizadas se reuniram com atletas e comissão técnica no CT Joaquim Grava para cobrar 'a apatia e falta de entrega em campo', segundo nota publicada pela Gaviões da Fiel.