Ceará vence o Avaí, e volta antecipada do Santos à Série A é adiada

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 21:54 • Fortaleza

Ainda não foi neste domingo (3) que o Santos garantiu a volta antecipada à Série A do Brasileirão para 2025. A vitória do Ceará sobre o Avaí por 2 a 0, na Arena Castelão, manteve o Vozão na briga por uma das quatro vagas de acesso e adiou a comemoração do Peixe. A partida valeu pela 35ª rodada da Série B.

Os gols de Erick Pulga (artilheiro da Série B com 12), aos 13, e Lucas Mugni, aos 26 minutos do segundo tempo, mantiveram o Ceará em quinto lugar, agora com 57 pontos. O Vozão está oito atrás do Santos, líder com 65, quando faltam três rodadas para o encerramento do campeonato.

Com 99% de chances de voltar à Série A, segundo o matemático Tristão Garcia, o Santos só precisa de mais uma vitória nos três jogos que faltam para não depender do tropeço de ninguém. Na 36ª rodada, o Peixe irá a Curitiba enfrentar o Coritiba, nono colocado com 50 pontos e que tem apenas 1% de chance de subir, segundo Tristão Garcia. A partida será daqui a oito dias, na segunda-feira (11).

Os favoritos

Além do líder Santos, com 65 pontos, outros favoritos ao acesso na Série B são o Novorizontino, vice-líder, com 63 (e 99% de chances de subir, segundo o matemático), o Sport Recife, terceiro colocado, com 59 (90%), e o Mirassol, quarto (89%), com a mesma pontuação do time pernambucano, mas saldo de gols inferior (12 a 16). Em quinto lugar, com 57, o Ceará tem apenas 17% de chances de subir.

A 35ª rodada da Série B continua nesta segunda-feira (4), com três partidas: Operário-PR x Sport Recife, às 19h; Ponte Preta x Paysandu, às 21h; e Ituano x CRB, às 21h15m. E será completada terça-feira (5), com outros três jogos: Amazonas x América Mineiro, às 19h; Brusque x Botafogo-SP, às 21h; e Mirassol x Coritiba, às 21h30m.