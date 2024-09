Carille projeta maior minutagem à promessa da base do Santos

Miguelito deve ter maior minutagem na equipe de Carille (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Miguelito está cada vez mais sob os olhares do elenco profissional do Santos. O jovem boliviano, que foi destaque nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, tem ganhado oportunidades no time de Fábio Carille. O treinador do Peixe promoveu a entrada do jogador no empate por 1 a 1 com o Novorizontino e afirmou que deseja promover maior tempo de jogo ao atleta.

Miguel Terceros chegou a base do Santos em janeiro de 2022, e três meses depois, teve a oportunidade de assinar o seu primeiro contrato profissional, válido até abril de 2027.

O meio-campista se tornou destaque após a última Data-Fifa. O jovem marcou dois gols pela seleção da Bolívia contra Venezuela e Chile, ajudando seu time quebrar o tabu de 31 anos sem vencer fora de casa. Após o feito, Miguelito foi eleito pela Conmebol como parte do "Time Ideal" das rodadas sete e oito das Eliminatórias.

Após promover a entrada de Miguelito aos 43 minutos da segunda etapa do empate com o Novorizontino, Carille foi questionado sobre a necessidade de relacionar o jovem para mais partidas e sobre a posição em que atuou na partida.

- Nos jogos em que Miguelito jogou por dentro, perguntei para ele se poderia ter ido melhor, e ele reconheceu. Quando voltou a treinar conosco, ele preferiu jogar pela esquerda e atuou nessa posição apesar de jogar pela direita na seleção (boliviana). Quero dar mais treinos e minutos à ele. Para ele ter mais tranquilidade e saber o que fazer dentro de campo - projetou Carille

A princípio, Miguelito não teve uma sequência regular de jogos pelo Santos. Nesta temporada, pela Série B, o jovem acumula apenas 54 minutos em campo e atuou nas partidas contra Ituano, Vila Nova, CRB e Novorizontino. O Menino da Vila teve a oportunidade, na última terça-feira (17), de treinar sob o comando de Fábio Carille no CT Rei Pelé. Entretanto, pode ser uma aposta do treinador para a reta final da competição e para as disputas em 2025.