Carille não fala à imprensa, e auxiliar faz análise de vitória do Santos: ‘Importância muito grande’

Fábio Carille, treinador do Santos, se recusou a falar à imprensa após triunfo contra o Operário (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 21:28 • Santos (SP)

O Santos venceu o Operário por 1 a 0 e assumiu a liderança da Série B de forma provisória neste sábado (28), na Vila Vila Sorte. Com gol de Giuliano, o time de Fábio Carille emplacou o oitavo jogo consecutivo sem derrota na competição, porém, o comandante preferiu não dar coletiva após o triunfo.

+ Confia a tabela atualizada do Brasileirão Série B

+ Com gol de Giuliano, Santos vence em casa e assume a liderança provisória da Série B

O auxiliar Leandro Silva, popularmente conhecido como Cuquinha, falou à imprensa com a recusa do comandante. Ele valorizou os três pontos conquistados na luta do Peixe, que sonha com o retorno à primeira divisão.

-Sobre o resultado, é importante vencer. Tínhamos a necessidade de conquistar a vitória. Importância muito grande, sabemos que está afunilando, faltam nove jogos e é muito importante conquistarmos nossos objetivos - afirmou Leandro.

A defesa do Santos é a melhor da Série B, com 20 gols sofridos. Diante do Fantasma, o Peixe passou mais uma partida sem ser vazado, e segundo Leandro, a solidez defensiva tem papel dos atletas de meio de campo, que esforçaram para recuperar bolas.

-Hoje tivemos 45 recuperações de bola. O João Schmidt e o Pituca roubaram muito. A Série B é diferente, não é um jogo tão vistoso, é um jogo de força e contato. Pegamos muitos times com essa característica, você ganha, perde e acaba tendo essa visão.

Time do Santos comemora gol contra o Operário, pela Série B (Foto: Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)

Ainda sobre o assunto, Cuquinha também elogiou o desempenho da dupla de zaga, formada por Gil e Jair. De acordo com ele, a mescla entre juventude e experiência é um fator chave para o entrosamento:

-Ficamos felizes quando começamos a olhar para os números e ver a importância de mesclar juventude e experiência. Gil e Jair estão se ajudando, o Gil tem ajudado muito o Jair a crescer na competição.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos