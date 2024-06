(Foto: Divulgação / Santos FC)







Publicada em 19/06/2024 - 22:38 • São Paulo (SP)

Foi uma sequência difícil do Santos até, enfim, voltar a vencer na Série B. O time vinha de quatro derrotas seguidas antes de vencer o Goiás, na Vila Belmiro, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (19). O técnico Fábio Carille corria o risco de deixar o clube em mais um tropeço, mas respirou mesmo sabendo da pressão que ainda está sobre a equipe alvinegra.

– Me sinto confortável aqui, mas sei que se eu perdesse hoje a pressão seria grande e, dali a pouco, o presidente teria que tomar uma decisão. Vim confortável para o jogo, a diretoria vê o que a gente passa ao time e faz. Mas, futebol é resultado. Talvez, um empate faz com que a pressão aumente e eu vou embora. É o futebol. Tenho 50 anos e sei que é assim mesmo, é a verdade do futebol. É continuar trabalhando, deixando tudo claro aos atletas e entregando dentro de campo - disse Carille.

Segundo Carille, o vice-campeonato do Paulistão não fez bem ao time, já que o deixou acomodado.

– Eu deveria ter insistido e brigado. Tenho experiência com auxiliar na Série B. Hoje, analisando, chegar na final do Paulistão não foi bom. Isso me acomodou, trouxe assuntos, conversei, persisti e não insisti. Prefiro ter 40 jogadores e eu administrar o grupo do que fazer isso - completou o técnico.