Carille, demitido do Santos, negocia com time da Primeira Divisão Saudita

O técnico Fábio Carille, que encerrou seu ciclo no Santos nesta segunda-feira (18) após a conquista da Série B, pode já ter um novo destino para sua carreira. Isso porque o treinador negocia com o Al-Wehda, time da Primeira Divisão da Arábia Saudita e que o brasileiro trabalhou em 2018, segundo apurou o Lance!.

A reportagem apurou que a negociação entre clube saudita e treinador está adiantada e o acordo pode ser fechado em breve. O Al-Wehda, que não possui nenhum brasileiro na equipe atualmente, é o vice-lanterna do Sauditão, com seis pontos conquistados em 10 jogos. O time venceu um jogo, empatou três e perdeu seis.

Carille deixa o Santos

Dois dias depois de conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, Carille teve seu contrato com o Santos rescindido em comum acordo, segundo nota oficial divulgada pelo clube paulista.

O técnico havia renovado seu contrato automaticamente após o título da competição, como era previsto em acordo, mas a relação não será continuada para 2025. O último capítulo do técnico à frente do time foi marcado por vaias após a derrota para o CRB por 2 a 0, no último domingo, e durante a entrega de medalhas para os campeões.

No comunicado, o Santos reforça que o treinador e sua comissão técnica cumpriram com o objetivo da temporada, que era conquistar o acesso e o título do campeonato. Fábio Carille chegou ao clube em dezembro de 2023.

Apesar do bom desempenho no ano, o treinador conquistou bons resultados no comando do Peixe sempre sob desconfiança da torcida. No total, foram 53 jogos disputados e 30 vitórias conquistadas, além de de 13 derrotas e dez empates, o que deixou Carille com 62,8% de aproveitamento no alvinegro.