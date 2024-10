Carille blinda elenco do Santos, mas vê trabalho em queda brusca

Fábio Carille durante jogo entre Chapecoense x Santos, pela Série B (Foto: Liamara Polli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 05:15 • Santos (SP)

Técnico do Santos, Fábio Carille blindou o elenco após a derrota para a Chapecoense, mas vê seu trabalho em queda, na Série B. Por conta do resultado negativo, o Peixe pode deixar a liderança em caso de vitória do Novorizontino, no fim de semana.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Santos

Em meio a crise, o comandante busca blindar o seu elenco na reta final da competição em busca de um acesso à elite do futebol brasileiro. Criticado por conta de uma recente declaração sobre Miguelito, Giuliano foi defendido publicamente pelo treinador e elogiado por suas características.

- Sobre essa questão do Giuliano. O jogador se sentiu muito incomodado por tudo e a gente está com dificuldade de entender o que vocês querem. Se é um cara que senta aqui, é político e fica em cima do muro ou se é um cara que vem, que se expressa e coloca seus pensamentos. Quando fala, é criticado. A gente tem muita dificuldade para que lado vem. Falar o que a gente pensa ou ficar em cima do muro? O Giuliano ajuda os jovens demais. É uma opinião do Giuliano, a gente tem que respeitar. Giuliano é um cara experiente, ocupa espaço, chega bem dentro da área. Mas o ritmo dele não foi muito diferente do que é.

Em um trabalho que desidrata a cada semana que passa, Carille foca em levar o Santos à Série A, mas admite que a briga pelo título é muito complicada. Atualmente, o Peixe tem sete pontos de vantagem para o 5º colocado, mas esses números podem diminuir ao fim da 32ª rodada.

- Resultado ruim para questões de títulos, mas vamos brigar pelo acesso e depois pensar no título da Série B. Amanhã (17) a gente começa a pensar e estudar o Ceará, mas é mais uma decisão na nossa casa. Jogar bem e procurar os três pontos.

Apesar dos pesares, o Santos foi beneficiado pelo Operário, que derrotou o Sport na Arena Pernambuco e evitou que o Leão igualasse a pontuação do Peixe. Ainda assim, a equipe da Baixada vive um clima de tensão na reta final da Série B com três dos seis jogos restantes diretos na briga pelo acesso.

Elenco do Santos reunido antes da derrota para a Chapecoense (Foto: Liamara Polli/AGIF)