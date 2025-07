Campeão da Libertadores pelo Santos participa do maior torneio de várzea do país

O lateral-direito multicampeão pelo Santos, Pará, segue em atividade no futebol brasileiro, atuando pelo maior campeonato de várzea do país, a Super Copa Pioneer.

O torneio existe desde 2016 e, em oito edições, contou com oito diferentes times levantando a 'orelhuda', troféu que faz referência à Champions League.

A competição, que distribui mais de R$ 250 mil em premiações, também conta com a participação de outro ex-jogador do Peixe, o atacante Geuvânio, que defende o Diamante Futebol Clube.

Pará vai entrar em campo neste sábado (19), às 13h30 (de Brasília), pelo Guaraciaba, clube fundado em 1956, pelas oitavas de final do torneio, no Parque Dorotéia, na Zona Sul da capital paulista.

O time busca o título inédito e acumula, até aqui, três vitórias e dois empates em cinco partidas. Na segunda fase, venceu o Morro Azul por 2 a 0 e agora conta com Pará como trunfo para almejar uma vaga na próxima fase do mata-mata.

— O sentimento é único de disputar o mata-mata da maior Copa de São Paulo, que é a Pioneer. Pra mim, é motivo de orgulho e satisfação estar vivendo esse momento junto com os meus companheiros do Guaraciaba. A gente vai tentar colocar o nome do clube no lugar mais alto possível, mas sabemos o quanto é complicado. Várias equipes qualificadas. Vamos enfrentar o Canabrava, que tem grandes jogadores. Esperamos fazer um grande jogo e colocar o time nas quartas de final, que seria um feito grande. É o nosso primeiro ano na Copa e estamos fazendo história — disse o lateral.

Pará também já jogou no torneio pelo Metalúrgicos, da Região do Grande ABC.

Confira os duelos das oitavas de final:

SÁBADO (19/07)

13h30 (de Brasília) - Canabrava x Guaraciaba - C.D.C Dorotéia

15h30 (de Brasília) - Jardim Elba x Garotos da Vila - C.D.C Dorotéia

DOMINGO (20/07)

13h30 (de Brasília) - Santa Amélia x Amigos Para Sempre - C.D.C Dorotéia

15h30 (de Brasília) - MEC x Milianos - C.D.C Dorotéia

Pará no Santos:

Pará esteve em campo na última final da Libertadores que contou com a participação do Peixe. Em 2021, na edição inusitada em meio à pandemia, o lateral fez parte do time vice-campeão, derrotado pelo Palmeiras, no Maracanã. Mas, dez anos antes, Pará teve a oportunidade de levantar a taça em pleno Pacaembu, com a equipe que foi liderada por Neymar e pelo técnico Muricy Ramalho.

Além de 2011, ele também foi bicampeão do torneio continental pelo Flamengo, em 2019. Neste mesmo ano, foi campeão brasileiro. Em 2018 e 2019, conquistou o Campeonato Carioca.

Na primeira passagem pelo Santos, entre 2008 e 2012, também conquistou a Copa do Brasil e o tricampeonato Paulista. Depois, retornou em 2019 e ficou até o fim de 2020. Ele acumula 292 jogos com a camisa alvinegra.

Entre 2012 e 2014, vestiu a camisa do Grêmio. No final da carreira, também acumulou passagens por Brusque e Portuguesa.

Pará nasceu em São João do Araguaia, no estado que leva como apelido. Ele iniciou a carreira no Santo André, da região do Grande ABC, em São Paulo. No clube, conquistou a Copa do Brasil de 2004.

Super Copa Pioneer:

Conhecida como 'A Liga dos Campeões da Várzea', a Super Copa Pioneer tem como objetivo fortalecer a prática esportiva nas periferias da cidade de São Paulo. Neste ano, o torneio também conta com participações de equipes do interior, da Baixada Santista e da região do Grande ABC.

O campeonato foi fundado em 2016 para homenagear os 35 anos do time do PIONEER FC, um tradicional time de várzea. Em oito edições, foram oito equipes diferentes que levantaram a orelhuda, inspirada na taça da Champions League.

A final de 2023 foi realizada no Allianz Parque e atraiu 30 mil pessoas. São mais de 90 pessoas envolvidas em duas sedes diferentes da competição, na Arena Santa Amélia e no CDC Parque Dorotéia, trabalhando na organização do evento, limpeza, segurança e transmissão esportiva.