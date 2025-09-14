Goleiro do Santos leva pancada na cabeça e sai de campo de ambulância

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, sofreu uma forte pancada na cabeça durante a partida contra o Atlético-MG na Arena MRV pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro deixando um galo enorme na testa do jogador. O goleiro saiu de campo em uma ambulância e levado para um hospital da região para exames onde vão avaliar a gravidade do impacto.

A partida estava 0 a 0. Com pouco mais de 3 minutos do segundo tempo, Hulk, do Atlético-MG, cruzou pela direita para Igor Gomes. Gabriel Brazão saiu do gol para cortar o cruzamento e acabou sendo atingido com o joelho direito do adversário na testa. Um enorme galo se formou na cabeça do goleiro santista e a equipe médica foi autorizada a entrar em campo pelo juiz da partida Bruno Arleu de Araújo. Os médicos da Vila Belmiro chegaram a colocar uma touca cinza na cabeça do atleta que ainda permaneceu em campo. O jogador chegou a fazer uma defesa e em seguida levou um gol. Logo depois caiu no gramado e sendo retirado de ambulância do estádio. Neste momento, Gabriel Brazão passa por exames para avaliar o seu estado de saúde.

Gabriel Brazão, junto com Neymar, é um dos principais jogadores do elenco do Peixe. Chegou a despertar o interesse do Flamengo, que queria contratar o goleiro, mas as negociações não avançaram. Apesar do Peixe ter uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, o goleiro Santista chegou a figurar na pré-lista de Carlo Ancelotti a Seleção Brasileira.

Atlético-MG e Santos acabaram empatando a partida em 1 a 1. Igor Gomes abriu o placar para o time da casa aos 14 minutos da etapa complementar e Tiquinho Soares, de pênalti, empatou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Com o resultado o Santos ocupa a 15ª posição com 23 pontos e o Atlético-MG é o 13º colocado com 25.

