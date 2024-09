Após Santos recusar a saída de Jair, zagueiro pode retornar ao time titular de Carille

(Foto: Raul Baretta/Santos FC)







Publicada em 06/09/2024 - 17:47 • Santos (SP)

Depois do Santos encerrar as negociações com o Porto, com a resposta negativa sobre a proposta feita por Jair, o zagueiro pode retornar a titularidade no elenco, no próximo sábado (7), contra o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão.

O Santos finalizou suas preparações, nesta sexta-feira (6), para o próximo confronto na Série B, contra o Brusque. Em especial, o treino foi realizado na Arena Joinville, o palco da partida. Entre os relacionados está Jair, que viajou com o elenco para Santa Catarina, após ter ficado de fora do empate de 2 a 2 contra a Ponte Preta.

O jovem reforçou a importância da próxima partida para alcançar melhores resultados na competição.

- É sempre importante estar vencendo e estamos precisando dessa vitória. É um jogo importante e decisivo. A gente precisa ganhar e retomar nossa confiança no campeonato - afirmou Jair

Em difícil sequência no returno da competição, o Santos ocupa a quarta posição na tabela e soma 40 pontos, apenas três atrás do líder Novorizontino. Em contrapartida, o Brusque ocupa a 17ª posição, primeira da zona de rebaixamento, e soma 23 pontos na Série B.

Jair conta com a presença da torcida em Santa Catarina para apoiar e o Santos voltar para casa com a vitória.

- Sempre importante ter a torcida do nosso lado, nos dando apoio. Vai ser muito importante contar com eles aqui. Contamos com a presença de todos - concluiu

O Santos visita o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (7). A bola rola a partir das 16h na Arena Joinville, em Santa Catarina.