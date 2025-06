Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 23/06/2025

O Santos inicia a última semana cheia de férias antes da reapresentação do dia 26 de junho visando a continuidade do Campeonato Brasileiro. O clube não tem eventos marcados para esta segunda-feira (23) e nem reunião do Conselho Deliberativo ou Presidência.

Agenda:

O elenco do time masculino do Peixe está em período de folga geral e retorna aos treinos no dia 26 de junho. A pausa ocorre por conta da interrupção no calendário nacional durante a preparação das equipes para o Mundial de Clubes da Fifa.

Sereias da Vila:

O time feminino do Santos chegou de viagem do Mato Grosso no último domingo (22). As Sereias venceram as Sereias da Vila venceram o Ação (MT) por 1 a 0 na partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro no último sábado (21).

O time inicia nesta semana a preparação para o jogo de volta, que está marcado para o dia 5 de julho, na Vila Belmiro, às 15h. O clube anunciou que a entrada será gratuita.

Categoria de base:

Os Meninos da Vila e as Sereinhas não tem jogos agendados para esta segunda-feira (23). O destaque do final de semana foi a equipe masculina do Sub-17. O time venceu o São Bernardo por 5 a 2, na Região do Grande ABC, pelo fim da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria.

Memorial das Conquistas:

As visitas do museu do Santos, que fica localizado dentro da Vila Belmiro, seguem durante a semana das 10h às 17h com o tour sendo realizado a cada hora cheia. O ingresso custa R$ 30,00 a inteira.

