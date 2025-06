Santos volta à Série A, repatria Neymar, mas média de público decepciona

De volta à Série A do Campeonato Brasileiro e com o retorno de Neymar, o Santos ainda apresenta uma média de público abaixo do esperado, especialmente quando comparado aos demais clubes da elite do futebol nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em cinco partidas como mandante no estádio, o Peixe conseguiu lotação quase máxima em apenas uma, contra o Botafogo, quando recebeu 13.787 torcedores. Nos outros compromissos, os públicos ficaram bem abaixo da capacidade. A exceção foi quando o clube optou por levar o duelo contra o Ceará para o Allianz Parque, em São Paulo, onde atraiu 35.240 pessoas — disparado seu maior público como mandante na competição.

Na Vila Belmiro, o Santos recebeu 8.796 torcedores na estreia contra o Bahia, 10.360 no duelo com o Atlético-MG, 7.679 diante do Red Bull Bragantino e 13.787 contra o Botafogo. A soma total de público do Peixe no Brasileirão é de 75.862. Para efeito de comparação, o Flamengo, líder no ranking de público, acumula 328.740 — quase quatro vezes mais.

continua após a publicidade

A média de público do Santos no Campeonato Brasileiro só não é pior que a de Red Bull Bragantino, Mirassol, Juventude e Botafogo. O clube fica na 16ª posição no ranking de média de torcedores como mandante. O Bragantino tem o pior desempenho, com média de 5.459 e público total de 32.756. Na sequência aparecem Mirassol, com 5.831 de média e 29.153 no total, Juventude, que não divulgou a média, mas soma 43.286 presentes, e o Botafogo, que tem 65.587 no total e média de 13.117 por partida.

Neymar voltou ao Santos em janeiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos quer mandar mais jogos na capital

O Santos vive a expectativa de transferir alguns jogos para a capital paulista. A principal possibilidade é que o duelo contra o Flamengo seja realizado no Morumbis. O clube também não descarta utilizar outros palcos, como o Allianz Parque e a Neo Química Arena.

continua após a publicidade

O sucesso na partida contra o Ceará, disputada no Allianz, é o principal motivo que motiva essa estratégia. Na ocasião, o Alvinegro Praiano levou 35.240 torcedores e arrecadou R$ 2.806.052,90. A ideia da diretoria é repetir o bom resultado financeiro e de público em novos jogos.

Veja abaixo a média de público dos clubes da Série A até a 12ª rodada: