Após um sábado (21) recheado de jogos da base e do futebol feminino, o torcedor do Santos terá um domingo (22) mais tranquilo, com poucos compromissos em campo. A principal razão é a ausência da equipe profissional, que segue em período de folga. O elenco retorna aos treinos no dia 26 de junho, durante a paralisação para o Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Agenda

O elenco do time masculino do Peixe está em período de folga geral e retorna aos treinos no dia 26 de junho. A pausa ocorre por conta da interrupção no calendário nacional durante a preparação das equipes para o Mundial de Clubes da Fifa.

Sereias da Vila

As Sereias da Vila passaram a noite em um hotel na cidade e retornam do Mato Grosso neste domingo (22), após a disputa do jogo de ida das quartas de final do Brasileirão A2.

continua após a publicidade

Edu Martins, técnico da equipe Sub-11 do Santos (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Categorias de base do Santos

Santos x Portuguesa Santista - Paulistão Sub-11- 09h - Estádio Espanha (Espanha) - Santos

Santos x Portuguesa Santista - Paulistão Sub-12 - 10h30 - Estádio Espanha (Espanha) - Santos

Próximos jogos do profissional masculino do Santos: