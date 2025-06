Enquanto o time masculino do Santos está em período de folga, com retorno aos treinos previsto para o dia 26 de junho devido à paralisação durante o Mundial de Clubes da Fifa, as categorias de base e as Sereias da Vila seguem em plena atividade na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neste sábado (21), a equipe feminina e os times Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do masculino entram em campo por diferentes competições.

Agenda

O elenco do time masculino do Peixe está em período de folga geral e retorna aos treinos no dia 26 de junho. A pausa ocorre por conta da interrupção no calendário nacional durante a preparação das equipes para o Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

Sereias da Vila

O Santos inicia neste sábado (21) a disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O duelo será contra o Ação-MT, às 16h (de Brasília), no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT). A partida terá transmissão ao vivo pela TV do clube mato-grossense no YouTube.

As Sereias da Vila encerraram a primeira fase com a melhor campanha geral entre os dois grupos, com seis vitórias e um empate. Já o Ação se classificou com a quarta melhor campanha do Grupo B, somando três vitórias, dois empates e duas derrotas.

continua após a publicidade

Equipe Sub-20 e outras categorias da bse do Santos também entram em campo (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Categorias de base do Santos

Santos x Jabaquara – Paulistão Sub-13 - 09h00 - Estádio Ulrico Mursa - Santos (SP)

Santos x Jabaquara – Paulistão Sub-14 - 10h40 - Estádio Ulrico Mursa - Santos (SP)

Santos x EC São Bernardo – Paulistão Sub-15 - 09h - Estádio Espanha - Santos (SP)

Santos x EC São Bernardo – Paulistão Sub-17 - 11h - Estádio Espanha - Santos (SP)

Santos x Ferroviária - Paulistão Sub-20 - 15h - Estádio Espanha - Santos (SP)

Próximos jogos do profissional masculino do Santos: