Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 13/06/2025

O Santos entrou em férias na última quinta-feira (12) após a vitória por 3 a 2, de virada, diante do Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa o 15º lugar na tabela com 11 pontos.

O elenco vai receber uma cartilha de como treinar no período de descanso da pausa do Mundial de Clubes da Fifa.

O próximo desafio pela competição será apenas no final de semana do dia 12 de junho, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro.

Agenda:

Folga geral do elenco masculino até o dia 26 de junho.

Sereias da Vila:

BRASILEIRÃO A2 - 14.06 - Santos x Vasco - 15h (de Brasília) - Vila Belmiro

O elenco principal do feminino entra em campo nesta sexta-feira (14), às 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino A2. As Sereias lideram a competição com 16 pontos. Até aqui, são cinco vitórias em seis jogos, além de um empate.

As Sereias retornam ao Paulistão feminino apenas no dia 9 de julho, diante do Taubaté, fora de casa, pela 4ª rodada da competição.

Leandra assinou o primeiro contrato profissional com as Sereias da Vila. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Próximos jogos das categorias de base:

PAULISTA SUB-15 - 14.06 - Mauaense x Santos - 11h (de Brasília) - Estádio Municipal Pedro Benedetti (Pedro Benedetti) - Mauá



PAULISTA SUB-14 - 14.06 - Água Santa x Santos - 10h40 (de Brasília) - Estadio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes (Distrital do Inamar) - Diadema



PAULISTA SUB-12 - 15.06 - Santo André x Santos - 15h30 (de Brasília) - Estádio Municipal Bruno José Daniel (Bruno José Daniel) - Santo André

Próximo jogo profissional masculino:

Dia 12 ou 13 de junho diante do Palmeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

