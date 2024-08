Brasileiras vencem a seleção da Ruanda na estreia (Foto: Douglas Magno)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

A seleção brasileira de vôlei sentado feminina estreou com vitória nas Paralimpíadas de 2024, derrotando Ruanda por 3 sets a 0 na manhã desta quinta-feira (29). Com parciais de 25/13, 25/10 e 25/7, o Brasil mostrou domínio absoluto na partida, garantindo uma estreia sólida. Suellen foi o grande destaque do jogo, marcando 23 pontos, incluindo nove aces.

O triunfo consolida a posição do Brasil, atual vice-líder do ranking mundial, como uma das favoritas ao pódio. A seleção brasileira feminina de vôlei sentado já conquistou duas medalhas de bronze nas edições anteriores dos Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2021.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entretanto, a vitória brasileira foi ofuscada por uma situação preocupante envolvendo a seleção de Ruanda. Uma jogadora da equipe, cujo nome não foi divulgado, está desaparecida há nove dias em Paris. A atleta desapareceu no dia 20 de agosto, pouco depois de a delegação ruandesa chegar à capital francesa para as Paralimpíadas. Autoridades francesas abriram uma investigação para apurar o caso.

Comandada por Fernando Guimarães, irmão do técnico da seleção feminina olímpica de vôlei, Zé Roberto Guimarães, a equipe volta à quadra no próximo sábado (31) para enfrentar o Canadá, líder do ranking mundial, em um confronto que promete ser disputado.