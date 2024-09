JULYANA CRISTINA. Atleta brasileira nas Paralimpíadas de Paris. (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 08:10 • Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (5), oitavo dia de competições nas Paralimpíadas de Paris 2024, foram realizadas as finais do arremesso de peso em duas classes distintas. Marivana Oliveira (F35) e Julyana da Silva (F57) não conquistaram medalha.

Na final do arremesso de peso na classe F35, para atletas andantes com paralisia cerebral), Marivana Oliveira terminou em último lugar com a marca de 7.94m. A medalha de ouro ficou com Mariia Pomazan, que fez a melhor marca da temporada (12.75)

Marivana Oliveira foi medalhista de prata nas Paralimpíadas de Tóquio-2020 e bronze nos Jogos do Rio. A brasileira de 34 anos também tem no currículo dois bronzes em campeonatos mundiais da modalidade.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já Julyana da Silva, na final do arremesso de peso da classe F57, destinada a atletas que competem em cadeiras de rodas devido a sequelas de poliomielite ou lesões medulares, terminou na sexta colocação.

Julyana, logo na primeira tentativa, atingiu a marca de 9.61m, o que não foi suficiente para entrar na disputa por medalha. A campeã da prova foi argelina Safia Djeleal, com a marca de 11.56m

Ontem (4), no sétimo dia de competição das Paralimpíadas, o Brasil conquistou nove medalhas, sendo quatro no atletismo. As próximas provas da modalidade serão realizadas na tarde de hoje (5), a partir das 14:00 horas (de Brasília)