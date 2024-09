TAYANA MEDEIROS, medalhista de ouro na categoria até 86kg - Foto: Ana Patrícia de Almeida / CPB







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 07:08 • Rio de Janeiro

Hoje (8), no último dia de competições das Paralimpíadas, a brasileira Tayana Medeiros conquistou o lugar mais alto do pódio ao quebrar o recorde paralímpico no halterofilismo acima de 86kg. Com esta medalha de ouro, a vigésima quinta da delegação brasileira, o Brasil ultrapassou a Itália e assumiu a quinta colocação no quadro de medalhas.

Tayana Medeiros levantou 156kg e superou Felei Zheng, favorita a medalha de ouro e dona do recorde mundial (159kg), que ficou com a prata. A brasileira conseguiu o feito histórico na sua última tentativa. A chilena Marion Alejandra Serrano completou o pódio com a medalha de bronze.

Esta é a segunda participação de Tayana Medeiros nas Paralimpíadas. Em Tóquio-2020, a atleta de 31 anos terminou na quinta colocação. A carioca começou a competir no halterofilismo em 2016 após assistir os Jogos Paralímpicos do Rio.

Esta é a segunda medalha de ouro do Brasil na modalidade. Mariana D'Andrea subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria até 73kg. Ontem (7), o Brasil superou o recorde de medalhas em Paralimpíadas. O país também superou a marca de mais ouros em uma única edição dos Jogos