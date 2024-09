LAURO CHAMAN - (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 08:34 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (6), o nono dia de competições nas Paralimpíadas de Paris, o brasileiro Lauro Chaman terminou a prova do ciclismo de estrada C4-5, para atletas amputados ou com deficiência nos membros superiores ou inferiores, na quinta colocação.

Natural de Araraquara (SP), Chaman completou os quase cem quilômetros do circuito do ciclismo de estrada no tempo de 2h25m58s, terminando cerca de 7 minutos atrás do ucraniano Yehor Dementev medalhista de ouro. Completaram o pódio o francês Kevin le Cunff e o holandês Martin van de Pol.

Lauro Chaman era uma das esperanças de medalha da delegação brasileira nas Paralimpíadas de Paris. O atleta de 37 anos disputou 4 provas nesta edição dos Jogos, duas no ciclismo de pista e outras duas no ciclismo de estrada. Entretanto, não subiu ao pódio em nenhuma oportunidade. Seu melhor resultado foi o quarto lugar no contrarrelógio individual C5.

Lauro é dono de duas medalhas em Paralimpíadas. O paulista foi prata no ciclismo de estrada C4-5 e bronze no contrarrelógio C5, ambas nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Ontem (5), o Brasil chegou a sua sexagésima medalha nas Paralimpíadas de Paris, com a prata de Talisson Glock na natação.