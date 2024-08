Goalball Feminino Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB @anapatricia.foto)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 10:47 • Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado (31), em partida válida pela última rodada da competição feminina de golbol nas Paralimpíadas de Paris 2024, o Brasil perde China por 3 a 1. Com esse resultado, as brasileiras ficam em último lugar do grupo C e aguardam o primeiro colocado do grupo D

A seleção chinesa inaugurou o placar no final do primeiro tempo de partida com gol de Chunyan Wang. Na segunda etapa, o Brasil buscou o empate com Moniza Lima. Porém, poucos segundos depois, a China reassumiu a liderança da partida e fechou o confronto em 3 a 1. A seleção feminina encerra sua participação na primeira fase da competição com apenas 1 ponto. Ao todo, foram duas derrotas e um empate.

O formato da competição do golbol consiste na disputa de fase de grupos, onde todas as 4 seleções de cada chave avançam as quartas de final. A definição dos duelos no mata mata segue a ordem de classificação da primeira fase. A melhor seleção de um grupo enfrenta a quarta colocada da outra chave.

Danielle Longhini - Paralimpíadas de Paris 2024. (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

Nas quartas de final, as brasileiras vão enfrentar a melhor seleção do grupo D, onde estão Japão, Canadá, Coreia do Sul e França. O brasil busca a primeira medalha no golbol feminino. A melhor colocação do pais na modalidade foi o quarto lugar nas Paralimpíadas do Rio e, em 2020, nos Jogos de Tóquio. Já no masculino, a seleção brasileira é a atual campeã paralímpica e estreou com vitória contra os donos da casa.