Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 07:49 • Rio de Janeiro

Hoje (6), no nono dia de competições das Paralimpíadas de Paris, onze brasileiros disputaram as eliminatórias da natação na Arena La Defensa. O destaque da sessão ficou com Lídia Cruz, que assegurou a vaga na disputa por medalha ao quebrar o recorde paralímpico na prova dos 50m livre - S11.

Além de Lídia, outros brasileiros também garantiram vaga nas decisões, que começam a partir de 12:30 (horário de Brasília): Talisson Glock (400m livre - S6); Samuel Da Silva (50m borboleta - S5): Esthefany Rodrigues (50m borboleta - S5); Gabriel Bandeira (100m costas - S14); Ana Karolina Soares (100m costas - S14); Patrícia Ferreira (50m livre - S4) e Wendell Berlamino (100m borboleta - S11).

Por outro lado, Arthur Xavier (100m costas - S14); Gabriel Araújo (50m livre - S3) e Gabriel Cristiano Silva (100m livre - S8) não conseguiram avançar às finais. Gabrielzinho, da classe S3, onde conquistou três medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Paris, disputou os 50m livre contra atletas da classe acima (S3), ficando apenas com a décima primeira colocação no somatório da baterias.

O destaque das eliminatórias foi Lídia Cruz. A brasileira de 26 anos quebrou o recorde paralímpico dos 50m livre - S4 com tempo de 38.61. Natural de Duque de Caxias (RJ), Lídia é atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama e está na sua primeira participação nas Paralimpíadas. Lídia já conquistou duas medalhas de bronze nesta edição dos Jogos (150m medley - S14 e revezamento misto 4X50m livre - 20 pontos).

Ontem, a natação foi responsável por trazer a sexagésima medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Talisson Glock conquistou a prata na prova dos 100m livre S6 (limitação físico-motoras). As finais da natação no nono dia das Paralimpíadas serão realizadas a partir de 12:30 (Horário de Brasília)