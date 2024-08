Gabrielzinho - Paralimpíadas de Paris 2024. (Wander Roberto/CPB)







Publicada em 31/08/2024 - 06:55 • Rio de Janeiro

Sete brasileiros disputaram as eliminatórias da natação nas Paralimpíadas na manhã deste sábado (31). Douglas Matera, Maria Carolina Santiago, Gabrielzinho, Wendell Belarmino e Matheus Rheine estão classificados para finai, que estão marcadas para 12:30 (horário de Brasília)

Douglas Matera foi o primeiro brasileiro a competir no terceiro dia de natação nas Paralimpíadas. O brasileiro garantiu vaga na disputa pela medalha de ouro nos100m costas - S12. Matera, com tempo de 1:04.19, o sexto melhor tempo da fase de classificação

Maria Carolina Santiago fechou as eliminatórias dos 100m costas - S12 (para atletas com deficiência visual) com o melhor tempo da competição (1:09.60). A brasileira é a atual campeã paralímpica da prova e chega como favorita a medalha de ouro. Raquel Vieira, que nadou na mesma bateria de Maria Carolina Santiago, não conseguiu avançar a final e fechou a fase eliminatória em último lugar.

Maria Carolina Santiago - Jogos Paralímpicos Paris 2024 - Natação

Gabriel Bandeira também não conseguiu classificação para a final dos 200m livre - S14. O atleta ficou na nona colocação no somatório dos tempos e não terá a oportunidade de defender sua medalha de prata conquistada nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 . Gabriel já conquistou uma medalha em nesta edição dos Jogos. O paulista de 24 anos foi bronze nos 100m borboleta - S14.

Já Gabriel Araújo, um dos destaques da delegação brasileiras, avançou para a final dos 50m costas - S2. O atual campeão paralímpico da prova terminou na primeira colocação das eliminatórias, com tempo de 53.67. Gabrielzinho conquistou o ouro nos 100m costas - S2, a primeira medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris.

Por fim, nos 50m nado livre - S11, a última eliminatória com participação de brasileiros, Wendell Belarmino, o atual campeão paralímpico da modalidade, está garantindo na decisão da medalha de ouro. Matheus Rheine também conseguiu índice para final da prova.

As finais do terceiro dia da natação dos Jogos de Paris terão início a partir de 12:30 (horário de Brasília). A natação é a segunda modalidade que mais trouxe medalhas para o brasil nos Jogos Paralímpicos, ficando atrás apenas do atletismo.