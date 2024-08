Gabriel Bandeira nos Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Alexandre Schneider/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro

Na tarde desta quinta-feira (29), Gabriel Bandeira conquistou a segunda medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024. Após Gabriel Araújo assegurar o ouro nos 100m costas da classe S2, destinada a atletas com limitações físico motoras, Bandeira garantiu o bronze nos 100m borboleta da classe S14, que é voltada para competidores com deficiência intelectual.

Gabriel completou a prova dos 100m borboleta com o tempo de 55.08, ficando atrás apenas do dinamarquês Alexander Hillhouse, que conquistou o ouro, e do britânico William Ellard, que ficou com a prata. Essa conquista destaca a força do Brasil na natação paralímpica, que é a segunda modalidade que mais rendeu medalhas ao país nas Paralimpíadas, com um total de 128 até o momento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabriel Bandeira começou sua trajetória na natação convencional aos 11 anos de idade. No entanto, após enfrentar dificuldades em sua evolução nos treinamentos, ele foi submetido a testes que revelaram uma deficiência intelectual, o que o direcionou para a natação paralímpica.

Em 2020, Gabriel participou de sua primeira competição na natação paralímpica, onde imediatamente se destacou, quebrando quatro recordes brasileiros. Desde então, ele vem se consolidando como um dos grandes da natação paralímpica brasileira.