Paralimpíadas de Paris 2024 - Natação - CAROL SANTIAGO, na Arena Paris La Defense.







Publicada em 05/09/2024 - 06:49

Na manhã desta quinta-feira (5), 5 brasileiros, além do revezamento misto 4x50m, estão classificados às finais da natação no oitavo dia de competições das Paralimpíadas. O destaque do Brasil na competição, Maria Carolina Santiago, garantiu vaga na disputa pela medalha de ouro. As finais serão realizadas a partir de 12:30 (horário de Brasília)

Os atletas classificados foram: Samuel Oliveira (50m livre -S5); Talisson Glock e Daniel Xavier (100m livre - S6): Maria Carolina Santiago (100m peito - SB12): Cecília de Araújo (50m livre - S8) e o revezamento misto 4x50m medley (20 Pontos)

Já os brasileiros eliminados são: Gabriel Melone (100m - S6); Lucas Mozela (200m - S9); Raquel Viel (100m peito - SB12) e Vitoria Ribeiro (50m livre - S8).

O primeiro brasileiro nas eliminatórias da natação nas Paralimpíadas. realizadas na Arena La Défense, foi o paulista Samuel Oliveira. O atleta de 19 anos avançou à final dos 50m livre - S5. A disputa pelo lugar mais alto do pódio nesta prova será realizada 12:37 (Horário de Brasília).

Na sequência, Talisson Glock, Daniel Xavier e Gabriel Melone disputaram as eliminatórias dos 100m classe S6. Talisson e Daniel avançaram à disputa por medalhas enquanto Gabriel, que terminou sua bateria na décima posição, não garantiu vaga na decisão. A final da prova está marcada para 12:43 (horário de Brasília).

O paulista Lucas Mozela também não conseguiu vaga na final dos 200m medley - S9 ao finalizar as eliminatórias na décima colocação geral. Esta foi a última prova do brasileiro de 26 anos nas Paralimpíadas de Paris.

Maria Carolina Santiago vai em busca de mais uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris. A maior medalhista de ouro da história brasileira nos Jogos Paralímpicos, garantiu vaga na final na final dos 100m peito - SB12 com segundo o melhor tempo, ficando atrás apenas de Elena Krawzow, que bateu o recorde paralímpico (1:13.19) . Raquel Viel, que também disputou a prova, finalizou sua bateria a na quinta posição e ficou de fora da disputa por medalhada,

Paralimpíadas de Paris 2024 - Natação - Maria Carolina Gomes Santiago, na Arena Paris La Defense.

Nos 50m livre - S8, a penúltima prova das eliminatórias, Cecília de Araújo avançou à final com o melhor tempo (30.44) e vai brigar pela medalha de ouro. Por outro lado, Vitoria Ribeiro não conseguiu vaga na decisão ao terminar da décima primeira colocação.

Por fim, o revezamento misto 4x50m medley 20 pontos, conquistou vaga na final com o oitavo melhor tempo no somatório das baterias. O destaque do revezamento brasileiro é Gabrielzinho, dono de três medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Paris