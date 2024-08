Joeferson Marinho na final dos 100m T12 (Foto: Marcello Zambrana /CPB)







Joeferson Marinho brilhou na final dos 100 metros da classe T12 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, conquistando a medalha de bronze com o tempo de 10s84. A competição foi acirrada, com o ouro ficando com o turco Serkan Yildirim, que fez 10s70, e a prata indo para o norte-americano Noah Malone, com 10s71. Essa conquista é um marco importante na trajetória de Joeferson, que continua a se destacar no atletismo paralímpico.

Nascido com albinismo e diagnosticado com baixa visão aos três anos, Joeferson começou a correr aos nove, inicialmente como uma brincadeira. Seu talento logo se destacou, levando-o a competir nas Paralimpíadas Escolares em 2013. Os bons resultados que obteve desde então o motivaram a se dedicar cada vez mais à modalidade.

Em 2016, Joeferson deu um passo importante em sua carreira ao conhecer Pedrinho, seu atual técnico. Sob sua orientação, o jovem atleta intensificou os treinos e aperfeiçoou sua técnica. Na fase qualificatória dos 100 metros em Paris, ele registrou o terceiro melhor tempo, com 11s01, garantindo sua vaga na final.