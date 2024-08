ANDERSON DOS SANTOS - Seleção masculina de vôlei sentado (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro

A seleção brasileira de vôlei sentado masculino fez sua estreia nas Paralimpíadas contra Alemanha na tarde desta sexta-feira (31) pela primeira rodada do grupo B. Os alemães foram superiores e fecharam a partida em 3 sets a 0 com as parciais (25x16, 31x 29 e 15x19)

Apesar do placar apertado no segundo set, a seleção da Alemanha dominou o duelo. Em 1h15 de partida, os alemães foram superiores em todos os fundamentos. Os maiores pontuadores da partida foram Heiko Wiesenthal e Francis Tonleu, ambos com 14 pontos

No grupo B, ao lado de Brasil e Alemanha, estão Ucrânia e Irã. Os dois melhores times avançam para as semifinais, onde enfrentam as duas melhores seleções do grupo A. O próximo jogo da seleção brasileira nas Paralimpíadas de Paris é contra o Irã no domingo (1), ás 7h (horário de Brasília).

No torneio feminino, a seleção brasileira comandada por Fernando Guimarães, confirmou o favoritismo e venceu Ruanda por 3 sets a 0. Fernando é irmão de José Roberto Guimarães técnico da seleção feminina voleibol e tricampeão olímpico.