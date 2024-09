LESSANDRO RODRIGO - Atleta brasileiro nas Paralimpíadas de Paris. (Foto: Alessandra Cabral/CPB.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 08:19 • Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (5), no Stade de France, foi realizada a final do arremesso de disco da classe F11, destinada a atletas com deficiência visual. O brasileiro Alessandro Rodrigo da Silva, atual bicampeão da modalidade nas Paralimpíadas, terminou na quinta colocação.

O campeão dos Jogos de Tóquio-2020 e do Rio-2016, Alessandro Rodrigo não conseguiu vaga no pódio desta vez. A melhor marca do brasileiro foi 38.14m. O campeão da prova foi o italiano Oney Tapia com 41.92m.

Esta foi a segunda prova nas Paralimpíadas de Paris de Alessandro. O atleta de 40 anos disputou a final do lançamento de peso - F1 e terminou sem medalha na quinta colocação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ontem (4), no sétimo dia de competição das Paralimpíadas, Wanna brito conquistou a medalha de prata no arremesso de peso - F32) As próximas provas do atletismo serão realizadas na tarde de hoje (5), a partir das 14:00 horas (de Brasília)