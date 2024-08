Paralimpíadas: Brasil estreia com dois destaques no tênis de mesa e garante medalha

Joyce e Cátia garantem medalha para o Brasil nos Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Silvio Avila/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 10:56 • Rio de Janeiro

Nesta quinta (29), o Brasil fez sua estreia no tênis de mesa das Paralimpíadas de Paris 2024 com resultados expressivos. No feminino, a dupla formada por Cátia e Joyce Oliveira se classificou para a semifinal na classe WD5 e garantiu no mínimo o bronze para o país. No masculino, Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad venceram a dupla espanhola Jorge Cardona e Ander Cepa, cabeça número 1 da chave, na classe MD18 e avançou para as quartas de final. Agora, será a vez de Cátia e Joyce enfrentarem a cabeça número 1 da chave delas, as sul-coreanas Seo Su Yeon e Yoon Jiu. Já Luiz e Cláudio enfrentam a dupla francesa Mateo Boheas e Thomas Bouvais.

A classe WD5 ainda teve as brasileiras Carla Azevedo e Marliane Santos enfrentando as chinesas Liu Jing e Xue Juan na outra quarta de final. No entanto, elas foram derrotas por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/4 e 11/2. Como não há disputa de terceiro lugar na modalidade, quem avança para a semifinal garante a medalhe de bronze. O que explica o fato das brasileiras já terem garantido a medalha. As chinesas podem voltar a encontrar uma dupla brasileira na final, caso ambas vençam suas disputas de semifinal, que serão amanhã (30), às 7:00 (de Brasília).

A vitória de Luiz e Cláudio não foi fácil. Eles começaram atrás por uma ampla desvantagem no set, 9/2. Mas já se recuperaram nele mesmo. Com uma sequência de 6 pontos de seguidos, eles quase empataram o placar, mas acabaram perdendo. N segundo set, as duplas adversárias alternaram entre melhores e piores momentos, chegando a estar empatado em 9/9, mas os brasileiros conseguiram vencer. O equilíbrio seguiu no terceiro, que foi vencido novamente por Luiz e Cláudio. No quarto e último set, os brasileiros foram soberanos e não deram chance aos espanhóis. Vitória por 3 a 1.

O Brasil ainda foi representado pela dupla feminina Sophia Kelmer e Jennyfer Parinos na classe WD20, que foram derrotadas pelas chinesas Xiong Guiyan e Hou Chunxiao. Hoje (29), às 12:45 (de Brasília), o Brasil ainda será representado nas duplas mistas da classe XD7 pela Cátia Oliveira e pelo Lucas Carvalhal. Já na classe XD17 de duplas mistas, ainda competem a dupla Bruna Alexandre e Paulo Salmin e a dupla Danielle Rauen e Luiz Manara, ambas pelas oitavas de final, às 15:45 (de Brasília) e 14:15 (de Brasília), respectivamente.