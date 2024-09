Paralimpíadas: Brasil é eliminado nas quartas do tiro com arco W1 por equipes mistas

Juliana e Eugênio competindo no tiro com arco (Foto: Silvio Avila/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 10:32 • Rio de Janeiro

A dupla formada por Juliana Cristina e Eugênio Franco foi eliminada nas quartas do tiro com arco W1 por equipes mistas das Paralimpíadas de Paris 2024 na manhã desta segunda (2). A dupla brasileira foi derrotada pelos tchecos Sarka Musilova e David Drahoninsky, por 144 e 121.

A dupla da República Tcheca era a grande favorita do confronto. Sarka Musilova, inclusive, estabeleceu o recorde mundial feminino na fase inicial, com 659 pontos. Eles conquistaram a vitória com as parciais de 35/25, 36/34, 35/27 e 38/35 no duelo realizado na Esplanada dos Invalides. Os brasileiros alcançaram seu melhor end na quarta disputa, quando anotaram 25 pontos, com duas flechas no 10, uma no 8 e outra no 7.

Juliana e Eugênio, brasileiro mais velho na delegação na França, estão fora das Paralimpíadas de Paris 2024 com a eliminação de hoje. Estreantes em Paralimpíadas, ambos também já foram eliminados na primeiro rodada dos seus respectivos torneios individuais. O Brasil ainda será representado por Jane Carla e Ricardo Charão no torneio de duplas mistas de arco composto aberto. Eles disputarão as oitavas da modalidade nessa manhã, às 10h30 (horário de Brasília). Caso avancem, todas as outras fases também serão disputadas hoje (2): final às 14h25 (horário de Brasília) e terceiro lugar às 14h05 (horário de Brasília).

Mais cedo, o Brasil teve grande destaque no atletismo, conquistando uma prata no arremesso de peso classe F23/54 e um ouro no lançamento de disco classe F56, com dois recordes quebrados. Além disso, também conquistou sua primeira medalha no triatlo em Paralimpíadas.