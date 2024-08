Quem é Eugênio Franco, brasileiro mais velho nas Paralimpíadas de Paris?

Eugênio Franco nas classificatórias dos Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Alexandre SchneiderCPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro

Disputando sua primeira paralimpíada em Paris 2024, Eugênio Franco é o brasileiro mais velho da delegação brasileira, com 64 anos, para essa edição dos Jogos Paralímpicos e esperança de medalha inédita no tiro com arco. Natural do Ceará e formado em enfermagem, Eugênio começou a praticar o esporte em 2011, enquanto fazia pós-doutorado em Portugal e enfrentava os sintomas de espondilite anquilosante, que só foi confirmada dois anos depois. O arqueiro disputa a classe W1, em que competem atletas com deficiências graves em até quatro membros.

O cearense vem de um ótimo ciclo paralímpico e acumula diversas conquistas na carreira. Em 2019, ele foi campeão individual no Parapan-americano de Medelín. Na edição de 2022, em Santiago, foi campeão nas duplas masculinas e vice-campeão individual. No ano passado, ele foi ouro no individual do Parapan de Santiago e campeão individual e de duplas no Campeonato de Tiro no Arco de Chicago 2023. Todas as conquistas na classe W1.

Além de Eugênio, a delegação brasileira ainda conta com mais quatro atletas: Luciano Resende, Juliana Cristina Ferreira da Silva, Reinaldo Charão e Jane Karla. A goiana foi responsável pelos outros resultados expressivos durante o ciclo paralímpico. No Mundial disputado em Pilsen, na República Tcheca, em julho do ano passado, Jane participou de todas as medalhas na ocasião, com uma medalha de prata na prova de composto open misto, junto de Charão, e uma prata a disputa em duplas feminina, com Helena de Moraes, além do bronze no individual.

Eugênio e Juliana fizeram sua estreia em Paris nesta quinta (29). O cearense ficou na 11º colocação e enfrentará o norte-americano Jason Tabansky no domingo (1), às 5h08 (de Brasília) pelas oitavas de final. Juliana ficou na 5ª posição e irá encarar a britânica Victoria Kingstone, no sábado (31), às 4h34 (de Brasília).