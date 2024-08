Paralimpíadas: Ana Carolina conquista medalha de ouro no taekwondo

Ana Carolina de Moura festeja conquista (Foto: Silvio Avila/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro

A brasileira Ana Carolina de Moura conquistou a medalha de ouro na categoria até 65kg do taekwondo nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Em uma luta equilibrada, ela não se intimidou com a pressão dos torcedores franceses. Lutando contra a dona da casa Djelika Diallo, a mineira conquistou uma vitória por 13 a 7.

A brasileira era a segunda cabeça de chave, enquanto a francesa, a quarta. O que explica o fato da luta ter passado a maior parte do tempo empatada. Ana começou melhor e abriu 3 a 0, mas a Djelika empatou e a disputa seguiu assim. O equilíbrio foi tanto que as duas acertaram um golpe simultâneo em um momento do confronto. No entanto, se aproximando do final, a brasileira acertou seguidos golpes e a francesa não conseguiu se recuperar. Ela partiu para cima de maneira desordenada, sem efetividade.

Na semifinal, que ocorreu na tarde de hoje (30), Ana Carolinda havia sido muito dominante contra a camaronesa Marie Antoinnette Dassi, vencendo por um placar de 21 a 1. O único ponto da camaronesa, inclusive, foi marcado por uma punição à brasileira. Essa foi a primeira participação de Ana no megaevento. Ela nasceu com uma má-formação congênita do antebraço direito. Após ser assaltada e perder um colar que sua tia deu para todas as sobrinhas quando nasceram, ela iniciou no esporte em busca de uma ferramenta de autodefesa.

Natural de Minas Gerais, Ana acumula: ouro na categoria até 65kg nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023; ouro no Mundial do México em 2023; bronze na etapa da França do Grand Prix em 2023; ouro no Pan Am Series II no Brasil em 2023; ouro na etapa da Arábia Saudita no Grand Prix de 2022; ouro na etapa da França do Grand Prix de 2022; bronze no Mundial da Turquia, em 2021.