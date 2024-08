Brasileiro se lesiona e está fora das Paralimpíadas

Nathan em prantos após não conseguir se manter na luta (Foto: Silvio Avila/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro

O brasileiro Nathan Torquato se lesionou na semifinal do taekwondo, categoria até 63Kg, contra o turco Mahmut Bozteke e está fora das Paralimpíadas de Paris 2024. O paulista sofreu uma entorse no joelho e, com isso, não terá a chance de brigar pela medalha de bronze com o marroquino Ayoub Adouich. Ao fim da luta, ele chorou copiosamente e precisou sair carregado.

Mesmo lesionado, ele tentou permanecer na luta e acabou derrotado por 10 a 6. Azarão contra o turco, Nathan começou bem no duelo e abriu uma vantagem de 6 a 2, chegando até mesmo a apagar o adversário com um chute no rosto. Após ser atendido, ele voltou para a luta e forçou o erro do brasileiro, que sofreu muitas punições e viu a diferença cair aos poucos.

Faltando cerca de 30 segundos para o final da luta, Nathan recebeu um chute do turco e caiu no chão, sentindo a lesão no joelho e precisou de atendimento. Ele voltou para a luta com muitas dores e não conseguia colocar o pé no chão, assim, não conseguiu ameaçar Mahmut. Ele ainda precisou de mais um atendimento antes do fim da luta.

Mais cedo, Nathan havia derrotado o iraniano Saeid Sadeghianpour pelo placar de 22 a 10, o que lhe deu a vaga na semifinal. Ele buscava defender o ouro conquistado na edição dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2021.