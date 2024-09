Paralimpíadas: Jane e Reinaldo são eliminados nas quartas do tiro com arco do torneio misto composto open

Jane e Reinaldo se despedem de Paris (Foto: Silvio Avila/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 13:40 • Rio de Janeiro

Jane Karla e Reinaldo Charão foram eliminados nas quartas de final do torneio misto do composto open no tiro com arco nas Paralimpíadas de Paris nesta segunda (2). Eles foram derrotados por 153 a 151 pela dupla iraniana Fatemeh Hemmati e Hadi Nori. Atuais vice-campeões mundiais, Jane e Reinaldo eram a última chance do Brasil de conquistar uma medalha na modalidade de duplas.

Na disputa realizada na Esplanada dos Invalides, os brasileiros saíram em desvantagem após um primeiro end quase perfeito dos iranianos (39/36). No segundo, foi a vez de Jane e Reinaldo serem praticamente perfeitos (39/37) e a diferença entre as duplas ficou em apenas um ponto. Com um empate no terceiro end (38/38), a decisão ficou para o últmo end. Nele, Fatemeh e Hadi venceram por um ponto (39/38) e avançaram para a semifinal.

Com a derrota, ambos os atletas estão fora das Paralimpíadas de Paris, já que também foram eliminados dos seus respectivos torneios individuais. Jane alcançou a melhor marca do país ao chegar nas quartas de final da disputa individual. Já Reinaldo foi eliminado na primeiro rodada. Mais cedo, o mesmo ocorreu com Juliana Cristina e Eugênio Franco no torneio misto do tiro com arco W1.

Reinaldo e Jane competindo pelas quartas (Foto: Silvio Avila/CPB)

A última esperança do Brasil no tiro com arco em Paris é Luciano Rezende, que competirá no mata-mata do torneio individual do recurvo open masculino na quarta feira (4), às 4h51 (horário de Brasília).