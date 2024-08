Gabrielzinho exalta conquista nas Paralimpíadas: ‘Eu amassei a prova’

Gabrielzinho chegou a quarta medalha olímpica na carreira (Foto: Wander Roberto / CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 14:19 • Rio de Janeiro (RJ)

As Paralimpíadas começaram da melhor forma possível! O brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu a prova dos 100m S2 na natação. O atleta teve um desempenho brilhante na prova disputada nesta quinta-feira (29) e venceu com sobras para o segundo colocado. Esta foi a primeira medalha brasileira nos Jogos de 2024.

- Eu estou muito feliz e muito emocionado. É uma prova muito difícil e que mexe muito comigo por ter sido prata em Tóquio (...) Eu e meu treinador trabalhamos muito para que essa medalha de prata virasse de ouro - disse Gabriel.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabrielzinho confirmou o favoritismo e venceu, com tranquilidade, a final dos 100m costas - S2 com o tempo de 1min53s67. Esta foi a quarta medalha olímpica da carreira do brasileiro. Nos Jogos de Tóquio, o nadador foi um dos destaques do Brasil e deixou a competição com dois ouros (200m livre e 50m costa) e uma prata (100m livre).

Gabrielzinho conquistou o ouro na categoria S2 da natação nas Paralimpíadas de Paris (Foto: Wander Roberto / CPB)

➡️Abertura na Champs-Élysées marca o início dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

Em Paris, a competição tem um gosto especial para Gabriel. Ao lado de Elizabeth Gomes, foi o porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura realizada na quarta-feira (28). O brasileiro ainda possui mais quatro provas para disputar: 50m Costas - S2 (31/8), 150m Medley - SM3 (1/9), 200m Livre - S2 (2/9) e 50m Livre - S3 (6/9).