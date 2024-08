Delegação brasileira na cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris 2024 (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 18:42 • Rio de Janeiro

Realizada nesta quarta-feira (28), a cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris 2024, realizada na Champs-Élysées e na Praça La Concorde, marcou oficialmente o início de um dos maiores eventos esportivos do mundo, com cerca de 6 mil atletas e dirigentes divididos em 184 delegações.

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 visa criar um legado duradouro e impactante com sua Cerimônia de Abertura, no coração da cidade, buscando transformar percepção das deficiências e promover uma sociedade mais inclusiva, além dos Jogos. O discurso de Tony Estanguet, Presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024, foi um dos pontos altos do evento, reforçando o papel dos Jogos como ferramenta para promover a inclusão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O desfile das delegações foi um dos momentos mais aguardados da noite. A equipe brasileira, liderada pelos porta-bandeiras Gabriel Araújo, da Natação, e Beth Gomes, recordista mundial do Arremesso com Disco, foi recebida com entusiasmo pelo público. Com 280 atletas, o país vai disputar 20 das 22 modalidades do programa dos Jogos, uma vez que os brasileiros não conseguiram a classificação no basquete em cadeira de rodas e no rúgbi em cadeira de rodas.

Em 11 edições do jogos, o Brasil conquistou 373 medalhas em Jogos Paralímpicos (109 ouros, 132 pratas e 132 bronzes). A melhor campanha do Brasil nos Jogos foi a última, em Tóquio 2020, ocasião em que a delegação brasileira ficou na sétima posição, com 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes – 72 no total.

A cerimônia foi encerrada com um grupo de cinco atleta franceses paralímpicos acendendo a pira olímpica, foram eles: Elodie Lorandi (natação), Alexis Hanquinquant (triatlo), Fabien Lamirault

(Mesa-tenista), Nantenin Keïta (atletismo) e Charles-Antoine Kouakou (atletismo).

Com um espírito de superação e união, os Jogos Paralímpicos de 2024 prometem ser um marco na história do esporte, celebrando a força e a determinação dos atletas de todo o mundo.