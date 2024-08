Em prova equilibrada, Wendell Belarmino divide medalha de prata com chinês

Wendell se concentra para prova (Foto: Silvio Avila/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 16:23 • Rio de Janeiro

O brasileiro Wendell Belarmino conquistou a medalha de prata na prova dos 50m livre S11 da natação nas Paralimpíadas Paris 2024 neste sábado (31). No entanto, ele precisou dividi-la com o chinês Dongdong Hua. Ambos fizeram o tempo de 26s11, em uma prova muito equilibrada. Dessa forma, não haverá distribuição de medalha de bronze. O ouro ficou com o japonês Keiichi Kimura (25s98).

Após a prova, Wendell lamentou a perda do ouro e revelou momentos de dúvida: "Não foi do jeito que eu queria, mas estou muito feliz de estar de volta (...) É uma sensação indescritível. Vivi muitos momentos de dúvida desde Tóquio. No meio das Paralimpíada de Tóquio, senti um ombro, senti o outro. Cheguei a cogitar parar de nadar depois. (...) Há três anos atrás, eu nem imaginava estar aqui", disse ele. No Japão, o brasileiro levou o ouro nos 50m livre, prata no revezamento 4x100m livre misto 49 pontos e bronze nos 100m borboleta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como esperado, a natação tem sido uma grande fonte de medalhas para o Brasil em Paris. Só hoje foram três conquistas. Além de Wendell, Gabrielzinho venceu os 50m costas S2 e Carol Santiago ganhou os 100m costas S12. Ambos estabeleceram novos recordes das Américas. Gabriel tornou-se bicampeão na modalidade dele. Carol chegou a quatro ouro e empatou com a velocista Ádria dos Santos como a mulher brasileira com mais ouros na história das Paralimpíadas.

➡️ Gabrielzinho conquista sua segunda medalha de ouro nas Paralimpíadas

Natural de Brasília, Wendell Belarmino possui glaucoma de nascença. Ele já passou por dez transplantes de córnea e sofre perda de visão gradativa. Chegou a praticar hipismo adaptado, mas se encontrou na natação. O catarinense Matheus Rheine também participou da prova, mas terminou na última colocação (26s93).