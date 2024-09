Brasil quebra recorde de medalhas de ouro em Paralimpíadas

Jerusa Geber comemora sua segunda medalha de ouro nesta Paralimpíadas (Foto: Douglas Magno/CPB)







Publicada em 07/09/2024 - 15:02

Na tarde deste sábado (7), Jerusa Geber venceu a prova dos 200m do atletismo (T11) e quebrou o recorde de medalhas de ouro do Brasil em uma única edição das Paralimpíadas. Os atletas brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio 23 vezes em Paris 2024, superando o recorde anterior de 22 ouros, alcançado em Tóquio 2020. Nesta manhã, o Brasil também quebrou o recorde de medalhas conquistadas em uma edição de Jogos ao superar os 72 pódios conquistados nas Paralimpíadas de Tóquio.

As modalidades que mais contribuíram para essa conquista foram o atletismo, com dez medalhas de ouro, seguido pela natação, com sete. O judô garantiu quatro ouros, enquanto o taekwondo e o halterofilismo conquistaram uma medalha de ouro cada.

Com essa performance histórica, o Brasil solidifica sua posição como uma das grandes potências esportivas paralímpicas, demonstrando força e talento em diversas modalidades.

Confira todos os medalhistas de ouro do Brasil nesta edição:

Gabriel Araújo | Natação | 100m costas - S2

Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m - T1

Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m - T37

Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m - T47

Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg - K44

Carol Santiago | Natação | 100m costas - S12

Gabriel Araújo | Natação | 50m costas - S2

Fernanda Yara | Atletismo | 400m - T47

Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de disco - F56

Gabriel Araújo | Natação | 200m livre - S2

Carol Santiago | Natação | 50m livre - S13

Elizabeth Gomes | Atletismo | Lançamento de disco - F53

Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500m - T11

Jerusa Geber | Atletismo | 100m - T11

Carol Santiago | Natação | 100m livre - S12

Talisson Glock | Natação | 400m livre - S6

Alana Maldonado | Judô | -70kg - J2

Rayane Soares da Silva | Atletismo | 400m - T13

Arthur Cavalcante da Silva | Judô | -90kg - J1

Mariana D`Andrea | Levantamento de peso | Até 73kg

Wilians Araújo | Judô | +90 - J1

Rebeca Silva | Judô | +70 - J2

Jerusa Geber | Atletismo | 200m - T11