Paralimpíadas: Brasil conquista dobradinha nos 100m peito (SB14)

Irmãs Carneiro comemoram o pódio inédito em Paris (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro

Na tarde desta segunda-feira (2), o Brasil brilhou nas Paralimpíadas de Paris 2024 com uma dobradinha histórica nos 100m peito. As irmãs gêmeas Débora e Beatriz Borges Carneiro conquistaram a segunda e a terceira colocação na prova. O ouro ficou com Louise Fiddes, da Grã-Bretanha, que concluiu a prova com o tempo de 1min15s47.

Débora ficou em segundo lugar, com o tempo de 1min16s02, enquanto Beatriz fechou o pódio na terceira colocação, com 1min16s46. Nas classificatórias, Débora já havia registrado o melhor tempo geral, com 1min16s04, e Beatriz, a segunda melhor marca, com 1min16s99.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz, diagnosticada com deficiência intelectual aos seis anos, começou na natação como hobby e, aos 12, iniciou sua trajetória competitiva. Sua primeira competição internacional foi em 2017, no Mundial da INAS (Federação Internacional de Esportes para Deficientes Intelectuais, na sigla em inglês), em Aguascalientes, no México, onde também conquistou o bronze nos 100m peito SB14 nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Débora, nascida com deficiência intelectual moderada, conheceu a natação em 2013, aos 14 anos, através da Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (ABDEM). Assim como sua irmã, estreou em competições internacionais no Mundial da INAS, no México, em 2017. Nascidas em 7 de maio de 1998, na cidade de Maringá, no Paraná, as gêmeas Carneiro são hoje referências de sucesso no cenário paralímpico mundial.