Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro

Na prova mais rápida das Paralimpíadas, Petrúcio Ferreira conquistou o tricampeonato ao vencer os 100m - T47 com o tempo de 10.67. É o terceiro ouro do Brasil nesta edição dos Jogos Paralímpicos.

O atleta paralímpico mais rápido do mundo, em uma prova de recuperação, conseguiu sua melhor marca da temporada e confirmou o favoritismo. Os outros brasileiros da prova, Washington Júnior e Lucas Pereira, terminaram, respectivamente, na quinta e na sexta colocação.

Após a conquista da medalha de ouro, Petrúcio Ferreira afirmou:

- Está sendo um ano difícil para mim. Já são 10 anos de carreira. 10 anos sempre quebrando recordes, trazendo bons resultados para o Brasil. Esse ano foi mentalmente muito difícil. Quem vive comigo no dia a dia sabe. Estava muito tenso, ansioso. Estava passando por muitos problemas no meu corpo. Não consegui dar uma boa sequência neste ano. Isso deixa o atleta aflito e nervoso. Mas, quando se impõe um momento difícil, eu gosto. Petrúcio é movido a desafios. Foi um pouco apertado ali. Mas, ser um vencedor é isso aí -, disse o tricampeão paralímpico.

Um dos principais destaques da delegação brasileira nas Paralimpíadas, Petrúcio Ferreira conquistou sua sexta medalha paralímpica. Ele subiu ao lugar mais alto do pódio nas últimas duas edições dos Jogos nos 100m - T47. Além destas conquistas, Ferreira tem no currículo duas pratas (4x100m T42-470 e 400m - T47) e uma medalha de bronze (400m - T47)

Petrúcio Ferreira volta à pista do Stade de France para outras duas provas: 400m - T47 e o revezamento 4 x 100, realizadas no dia 6 de setembro. Atleta do clube Pinheiros, o brasileiro é hexacampeão mundial da classe T47 e um dos principais nomes do esporte paralímpico mundial

As primeiras medalhas do Brasil no atletismo nas Paralimpíadas de Paris foram conquistadas na manhã desta sexta-feira (30). Nos 5000m da classe T11, Julio Cesar dos Santos quebrou o recorde mundial e conquistou a medalha de ouro. Já Yeltsin Jaques, que defendia a medalha de ouro conquistada em Tóquio 2020, ficou com o bronze