Tayana Medeiros recebendo sua medalha de ouro em Paris 2024 (Foto: Ana Patrícia de Almeida/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 10:51 • Rio de Janeiro

O Brasil concluiu sua participação nas Paralimpíadas de Paris 2024 neste domingo (8), e o Lance! mostra para você os destaques, incluindo as medalhas do Brasil e as performances dos nossos atletas nas demais modalidades.

Halterofilismo

A brasileira Tayana Medeiros conquistou o lugar mais alto do pódio ao quebrar o recorde paralímpico no halterofilismo acima de 86kg.

O halterofilista mineiro Mateus de Assis terminou a sua participação na final da categoria até 107kg em quinto lugar.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Canoagem

O Brasil conquistou a dobradinha no pódio na prova individual dos 200m - VL2, para atletas que utilizam os braços e o tronco na remada. Fernando Rufino, o Cowboy, subiu ao lugar mais alto do pódio com o melhor tempo da história da prova nas Paralimpíadas (50.47). Igor Tofalini conquistou a prata com a marca de 51.78.

Maratona

Duas brasileiras participaram da maratona classe T54 (cadeirantes). A paranaense Aline Rocha terminou na oitava posição (1h53min54), enquanto a paulista Vanessa Cristina ficou na 10ª colocação (1h56min33).

A baiana Edneusa Santos também participou da maratona, mas pela classe T12 (deficiência visual). A atleta e seu guia Alessandro de Souza terminaram a prova em 3h17min40s. Como duas adversárias foram desclassificadas, Edneusa ficou na quinta colocação.

Confira o quadro de medalhas

1º - China - 94 ouros 76 pratas 50 bronzes (total: 220)

2º - Grã-Bretanha - 49 ouros 44 pratas 31 bronzes (total: 124)

3º - Estados Unidos - 36 ouros 42 pratas 27 bronzes (total: 105)

4º - Países Baixos - 27 ouros 17 pratas 12 bronzes (total: 56)

5º - Brasil - 25 ouros 26 pratas 38 bronzes (total: 89)