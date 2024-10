Palpite: Real Madrid x Villarreal – Campeonato Espanhol – 5/10/2024

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Apesar de ser um dos únicos dois clubes invictos no Campeonato Espanhol, o Real Madrid segue na vice-liderança da tabela. Seu oponente da vez será o Villarreal, que aparece logo abaixo na terceira posição da tabela. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (5). As equipes se encontram no Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Real Madrid x Villarreal

Apesar de ainda não conseguir extrair o máximo de suas estrelas em campo, o Real Madrid segue invicto na atual temporada e com atuações sólidas e consistentes, sendo mais uma vez um forte candidato ao título do Campeonato Espanhol. Do outro lado, o Villarreal realiza performances contundentes nesta reta inicial de La Liga, tendo apenas uma derrota em oito rodadas disputadas.

Apesar do bom momento vivido pelo clube visitante, é indiscutível o favoritismo do Real no confronto. No Santiago Bernabéu, a equipe costuma ser dominante e explora ainda mais a eficiência de seu qualificado poder ofensivo, sendo improvável que desperdice algum ponto diante do Villarreal. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid vence”.

Palpite Final: Real Madrid vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Real Madrid e seu desempenho atual

O Real Madrid segue sendo um dos dois únicos clubes invictos na atual edição do Campeonato Espanhol. Com uma campanha resolvida em cinco vitórias e três empates ao final da oitava rodada, ocupa a vice-liderança da tabela com 18 pontos.

Na sua frente, apenas o Barcelona, que aparece na liderança do torneio com 21 pontos somados. O clube madrilenho se destaca por ter também o segundo melhor saldo de gols entre os 20 participantes, tendo 17 tentos assinalados e 6 sofridos.

Na última vez que entrou em campo pela divisão de elite do futebol espanhol, realizou o grande clássico de Madri contra o Atlético de Madrid. Em confronto que vinha vencendo por 1 a 0 até os 90 minutos, cedeu o empate nos instantes finais, com Angel Correa empatando o jogo.

Villarreal e sua última performance

O Villarreal não decepciona em seu início de temporada. De forma surpreendente, a equipe aparece na terceira posição da tabela ao final da 8ª jornada, tendo uma trajetória resolvida em cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Na única rodada que não somou pontos na competição, foi justamente quando cruzou o caminho do líder da tabela, Barcelona, onde acabou goleado no Estádio de La Cerâmica, pelo placar de 5 a 1.

No entanto, não se abalou mesmo após a derrota vexatória. Nas duas partidas seguintes, confirmou 100% dos pontos disputados ao vencer o Espanyol e o Las Palmas, respectivamente.