Palpite: West Ham x Ipswich – Campeonato Inglês – 5/10/2024

05/10/2024

Vindo de uma péssima sequência de resultados, o West Ham encara o Ipswich na 7ª rodada do Campeonato Inglês, adversário este que ainda não venceu na competição. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (5). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Londres, em Londres, Inglaterra. Assista no Disney+

Palpite West Ham x Ipswich

Ainda sem realizar performances convincentes na atual temporada, o West Ham tenta se afastar da zona de rebaixamento, estando sem vencer há quatro rodadas consecutivas. Do outro lado, o Ipswich ainda busca sua primeira vitória na atual edição do Campeonato Inglês, chegando para este confronto após protagonizar quatro empates consecutivos.

Mesmo que vivam situações semelhantes na tabela da Premier League, são equipes de níveis diferentes. Contando com jogadores mais qualificados tecnicamente e tendo um elenco mais estruturado taticamente, o West Ham não deve desperdiçar a chance de voltar a vencer na competição. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – West Ham vence”.

Palpite Final: West Ham vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

West Ham e seu desempenho atual

O West Ham faz performances muito abaixo das expectativas no começo do Campeonato Inglês. Sem vencer há quatro jogos consecutivos, beira a zona de rebaixamento na tabela da atual edição.

Na 14ª colocação com cinco pontos somados em seis rodadas disputadas, o West Ham conquistou sua pontuação através de uma vitória, dois empates e três derrotas.

Para piorar a crise que se instaura dentro do clube, foi humilhado recentemente na Copa da Liga Inglesa. Em confronto válido pela segunda rodada da competição, foi atropelado e eliminado pelo Liverpool, no Estádio de Anfield, por 5 a 1.

Ipswich e sua última performance

O Ipswich cumpre bem seu papel na reta inicial da Premier League. Apesar de ainda não ter vencido nenhuma rodada, segue fora da zona de rebaixamento, já que conseguiu somar quatro pontos na tabela.

Em uma campanha marcada por quatro empates e duas derrotas, o elenco tem demonstrado bom potencial ofensivo, mas um falho e desorganizado sistema defensivo.

Das seis partidas que disputou na competição, só não teve sua rede vazada em uma delas. Na última vez que entrou em campo, recebeu o Aston Villa no Portman Road, e com uma excelente performance, ficou no empate por 2 a 2.