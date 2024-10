Palpite: Manchester City x Fulham – Campeonato Inglês – 5/10/2024

Jogadores do Manchester City contra SK Slovan Bratislava na Champions League 2024/25 (Foto: Joe Klamar / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 02:00 • Rio de Janeiro

Após ter deslizado na rodada anterior ao empatar com o Newcastle, o Manchester City perdeu momentaneamente a liderança da tabela. Seu adversário da 7ª rodada, Fulham, busca vaga no G4 da Premier League. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (5). As equipes se encontram no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Manchester City x Fulham

Apesar do empate na rodada anterior, o Manchester City continua sendo o principal candidato ao título do Campeonato Inglês, podendo retomar a liderança da tabela caso confirme o favoritismo neste duelo. Do outro lado, o Fulham vive um excelente momento na temporada, ostentando uma invencibilidade de cinco jogos consecutivos.

Dentro do Etihad Stadium, nunca é indicado apostar contra o Manchester City, já que a equipe segue invicta como mandante há anos. Neste duelo, possui maior qualidade técnica e tática em relação ao Fulham, sendo improvável que desperdice pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City vence”.

Palpite Final: Manchester City vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Pra bom entendedor, nada como ler os palpites do dia na Premier League!

Manchester City e seu desempenho atual

O Manchester City goleou o seu oponente na última vez que entrou em campo. Em confronto que foi válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões, goleou o Slovan Bratislava, fora de casa, por expressivos 4 a 0.

No Campeonato Inglês, ainda não conseguiu imprimir seu ritmo avassalador. Apesar de estar invicto na competição, aparece na vice-liderança da tabela com 14 pontos somados, estando atrás apenas do Liverpool.

Nas duas rodadas mais recentes que jogou pela Premier League, encarou o Arsenal e o Newcastle, respectivamente, e o cenário foi semelhante em ambas as oportunidades; onde acabou empatando com gols.

Fulham e sua última performance

O Fulham faz uma das retas iniciais mais surpreendentes da atual edição do Campeonato Inglês. Apesar de ter perdido na estreia contra o Manchester United, não sofreu mais derrotas nas rodadas seguintes.

Nas duas aparições mais recentes, venceu o Newcastle no Craven Cottage e o Nottingham Forest fora de casa, respectivamente. Além disso, já vinha de uma vitória e dois empates, acumulando uma sequência de cinco jogos sem derrotas.

Por este motivo, aparece na sexta posição da Premier League com 11 pontos somados. No entanto, também é válido ressaltar o quão decepcionante foi a eliminação do clube na Copa da Liga Inglesa, já que acabou superado por uma equipe da segunda divisão, Preston, na fase 16 avos da competição.